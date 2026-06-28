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ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਦੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਥ੍ਰੀ ਲਾਇਨਜ਼ ਨੇ ਲਾਲ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ ਜੋ 1966 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ।

England beat Panama 2-0
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 10:45 AM IST

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ਈਸਟ ਰਦਰਫੋਰਡ: ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ, ਹੈਰੀ ਕੇਨ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੈਂਬਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਲ-ਚਿੱਟੇ 'ਕਰਾਸ ਆਫ਼ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ' ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ, ਬੇਲਿੰਘਮ ਅਤੇ ਕੇਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਪਨਾਮਾ 'ਤੇ 2-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ।

'ਥ੍ਰੀ ਲਾਇਨਜ਼' ਨੇ ਉਹੀ ਲਾਲ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ ਜੋ 1966 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ' ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤਰੀ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਚ ਥਾਮਸ ਟੁਚੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਥਨ। ਗੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ।"

ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਰੁੱਪ ਐਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੋ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਇਕੂਏਡੋਰ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਥ੍ਰੀ ਲਾਇਨਜ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਪੇਨ, ਆਸਟਰੀਆ ਜਾਂ ਅਲਜੀਰੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ।

ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਟੋਟਨਹੈਮ, ਵਾਟਫੋਰਡ ਅਤੇ ਵੁਲਵਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਾਲੀ ਟਾਊਨ, ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਰੋਵਰਸ ਅਤੇ ਫਾਵਰਸ਼ੈਮ ਟਾਊਨ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਲੱਬ।

ਪਨਾਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਰੱਖਿਆ; ਕੇਨ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਛੂਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਘਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲ ਸੀ

ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ 62ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬੁਕਾਯੋ ਸਾਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਕਿੱਕ ਤੋਂ ਥ੍ਰੀ ਲਾਇਨਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। 6-ਯਾਰਡ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋਰਜ ਗੁਟੀਰੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਓਰਲੈਂਡੋ ਮੋਸਕੇਰਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਨ ਨੇ ਐਂਡਰੇਸ ਐਂਡਰੇਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ 82ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ 11ਵੇਂ ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ,ਗੈਰੀ ਲਾਈਨਕਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ।

ਗੋਲਕੀਪਰ ਜੌਰਡਨ ਪਿਕਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ 15ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਟਰ ਸ਼ਿਲਟਨ ਦੇ 17 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੈਰੇਲ ਕੁਆਂਸਾਹ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸੱਜੇ ਬੈਕ ਰੀਸ ਜੇਮਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਜੋਸ ਲੁਈਸ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ 59ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਆਂਸਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜ ਆ ਗਈ ਅਤੇ 63ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਗਈ। ਟ੍ਰੇਂਟ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ-ਅਰਨੋਲਡ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਲਈ ਨਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੱਜੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਟੁਚੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਆਂਸਾਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ,"।ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਬੇਲਿੰਘਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬੀਟਲਜ਼ ਦਾ "ਹੇ ਜੂਡ" ਗਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਸਟਗੇਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। "ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਊਰਜਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ।"

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