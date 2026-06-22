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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: 92 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

92 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

FIFA WORLD CUP 2026
92 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 1:17 PM IST

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FIFA World Cup 2026: ਮਿਸਰ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 3-1 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ 92 ਸਾਲ ਅਤੇ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਸੀ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਨ ਸੁਰਮਨ ਨੇ 15ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਸਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, 58ਵੇਂ, 67ਵੇਂ ਅਤੇ 82ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਮੁਸਤਫਾ ਜ਼ੀਕੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ੇਗੁਏਟ ਨੇ ਕੀਤੇ।

FIFA WORLD CUP 2026
ਮਿਸਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (AP)

ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਹ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਇਹ ਮੈਚ ਮਿਸਰ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਾਹ 34 ਸਾਲ ਅਤੇ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਿਸਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਗਡੀ ਅਬਦੇਲਘਾਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਸਾਲ ਅਤੇ 320 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

FIFA WORLD CUP 2026
ਮਿਸਰ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਹ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ (AP)

ਮਿਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 1934 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਜਿੱਤਾਂ, 2 ਡਰਾਅ ਅਤੇ 5 ਹਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮਿਸਰ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

FIFA WORLD CUP 2026
ਮਿਸਰ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ (Etv Bharat)

ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਿਸਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਦਿਨ 11 ਦੇ ਨਤੀਜੇ

  • ਸਪੇਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ 4-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
  • ਉਰੂਗਵੇ ਬਨਾਮ ਕੇਪ ਵਰਡੇ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ
  • ਬੈਲਜੀਅਮ ਬਨਾਮ ਈਰਾਨ 0-0 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ
  • ਮਿਸਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
  • ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਨਾਮ ਆਸਟਰੀਆ (ਅੱਜ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ)

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