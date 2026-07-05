FIFA ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਕੋ, ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
Morocco vs Canada: ਮੋਰਕੋ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : July 5, 2026 at 3:45 PM IST
Morocco vs Canada Round of 16: ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੋਰਕੋ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ। 40ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਹਕੀਮੀ ਨੇ ਰਿਚੀ ਲਾਰੀਆ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੇਂਦ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਮੋਰਕੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਹਕੀਮੀ ਨੇ ਅਜ਼ੇਦੀਨ ਓਨਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ-ਕਿੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਓਨਾਹੀ ਨੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮੈਕਸਿਮ ਕ੍ਰੇਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੀ।
ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ ਬਚਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਓਨਾਹੀ ਨੇ 82ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਫਿਰ, ਸੌਫੀਅਨ ਰਹੀਮੀ ਨੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਮੋਰੋਕੋ ਹੁਣ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਪੈਰਾਗੁਏ 'ਤੇ 1-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੜੀ ਖਤਮ
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਫ਼ਰ ਮੋਰਕੋ ਤੋਂ 3-0 ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਡਰ ਅਲਿਸਟੇਅਰ ਜੌਹਨਸਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ।
"ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ"
ਜੌਹਨਸਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, 'ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।' ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"
ਕੋਚ ਜੈਸੀ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੀ। ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੀਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
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