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FIFA 2026 Stunner: ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ, ਉਰੂਗਵੇ ਨੂੰ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ

ਕੇਵਿਨ ਪੀਨਾ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤਾ।

FIFA World Cup 2026
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 10:46 AM IST

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ਮਿਆਮੀ ਗਾਰਡਨਜ਼: ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਰੂਗਵੇ - ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ - ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ।

ਪਹਿਲੇ ਗੋਲ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ

ਕੇਵਿਨ ਪੀਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੇਲੀਓ ਵਾਰੇਲਾ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ 48-ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ - ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੇ ਕੋਚ ਪੇਡਰੋ ਲੀਟਾਓ ਬ੍ਰਿਟੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਟੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਚਕੀਲੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ।"

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ

ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 4,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 2.5 ਮੀਲ) ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 500,000 ਹੈ। ਇਹ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਰੂਗਵੇ ਲਈ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੀਟਾਓ ਬ੍ਰਿਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਅੱਧ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਰੂਗਵੇ ਨੂੰ ਲੀਡ

ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਪੀਨਾ ਨੇ ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਡਾਈਵਿੰਗ ਗੋਲਕੀਪਰ ਫਰਨਾਂਡੋ ਮੁਸਲੇਰਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ 21ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਗਈ।

ਮੈਕਸੀ ਅਰੌਜੋ ਅਤੇ ਅਗਸਟਿਨ ਕੈਨੋਬੀਓ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਰੂਗਵੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਪਰ, ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵਾਰੇਲਾ ਨੇ ਮੈਥਿਆਸ ਓਲੀਵੀਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਪਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਮੁਸਲੇਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ; ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਸੀ।

ਵਾਰੇਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲੇਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਰੂਗਵੇਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਚ ਮਾਰਸੇਲੋ ਬੀਲਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ।"

ਇਹ ਉਰੂਗਵੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਡਰਾਅ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਰੁੱਧ 1-1 ਦੇ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾ ਸੇਲੇਸਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀਡ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ"

ਬੀਲਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਗਲਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕੋਚ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ।"

ਇਹ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੇ ਵੋਜ਼ਿਨਹਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 40 ਸਾਲਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ; ਉਹ ਸਪੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

18ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲੇਰਾ

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੋਲਕੀਪਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲੇਰਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ 18ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, 16 ਜੂਨ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਸੀਟੀ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਜ਼ਿਨਹਾ ਨੇ ਭੀੜ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੇਪ ਵਰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲ ਭੱਜੇ; ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੱਚਦੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਕੇਪ ਵਰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਡਰ ਸਟੋਪੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ - ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"

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