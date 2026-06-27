ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ , ਨਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ !
Cape Verde into Knockout Round: ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਕਆਊਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮੈਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : June 27, 2026 at 10:47 PM IST
Cape Verde Into Knockout: ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਡਰਾਅ (0-0) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ H ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਡਰਾਅ ਹੈ।
Spain finish as Group H winners! 🔝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2010 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 0-0 ਨਾਲ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਰੂਗਵੇ ਵਿਰੁੱਧ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1958 ਵਿੱਚ ਵੇਲਜ਼, 1990 ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
History for Cabo Verde 🇨🇻— FIFA (@FIFAcom) June 27, 2026
The Blue Sharks have qualified for the @FIFAWorldCup knockout stage on their tournament debut, following three spirited draws in Group H. pic.twitter.com/IRC5JHiNY9
ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ
ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ 5 ਲੱੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰੁੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ, ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੇਸੀ ਦੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Cabo Verde - unbeaten at the #FIFAWorldCup 🇨🇻 pic.twitter.com/OhHFqaS3jb— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
'ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ, ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ'
ਮੈਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੇ ਕੋਚ ਬੁਬਿਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੇ ਔਖੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜਿਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ, ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ।"
ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਟ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ 40 ਸਾਲਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਵੋਜਿਨਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 1.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।