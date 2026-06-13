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ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੋਸਨੀਆ-ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਅ ਖੇਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।

FIFA WORLD CUP 2026
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੋਸਨੀਆ-ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 8:37 AM IST

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ਟੋਰਾਂਟੋ: ਸਹਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜੋਵੋ ਲੂਕਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬੋਸਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਲਈ ਸਾਈਲ ਲਾਰਿਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।

'ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ'

ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1986 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੂਕਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗੋਲ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਬੋਸਨੀਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਡ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਫਾਰਵਰਡ ਜੋਨਾਥਨ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ 17ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨਿਕੋਲਾ ਵਾਸਿਲਜ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।

'ਖਾਸ ਗੋਲ ਬਚਾਇਆ'

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸਮਾਈਲ ਕੋਨ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਿਫੈਂਡਰ ਸੀਡ ਕੋਲਾਸੀਨਾਕ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਕਰਾਸਬਾਰ 'ਤੇ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੋਲ ਬਚਾਇਆ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਿੰਟ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਲਾਰਿਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਰਿਆਨ ਰੇਨੋਲਡਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਮਾਇਰਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਾਹਮਣਾ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

ਕੈਨੇਡਾ VS ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ
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