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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆ ਮੀਂਹ, ਸਿਰਫ਼ 33 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 100 ਗੋਲ, ਟੁੱਟਿਆ 68 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1958 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

FIFA WORLD CUP 2026
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 7:04 PM IST

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100 goals in FIFA World Cup: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਿਰਫ਼ 33 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜੂਲੀਅਨ ਕੁਇਨੋਨਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 2-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ 100ਵਾਂ ਗੋਲ ਐਤਵਾਰ (21 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 33ਵੇਂ ਮੈਚ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਡੀ ਗੈਕਪੋ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਮੈਚ 5-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।

FIFA WORLD CUP 2026
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ 33 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ (AP)

ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਗੋਲ

ਸਿਰਫ਼ 33 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ 1982 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 36 ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ 1978 ਅਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 38 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ 1954 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। 100-ਗੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮੈਚ ਲੱਗੇ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 100 ਗੋਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 100 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਅੱਠਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੋਬੀ ਨੇ ਗੈਕਪੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਾਸ 'ਤੇ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਬੀ ਨੇ 17ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ 100ਵਾਂ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 100 ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ

  • ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ - 237 ਗੋਲ
  • ਜਰਮਨੀ - 232 ਗੋਲ
  • ਰਜਨਟੀਨਾ - 152 ਗੋਲ
  • ਫਰਾਂਸ - 136 ਗੋਲ
  • ਇਟਲੀ - 128 ਗੋਲ
  • ਸਪੇਨ - 108 ਗੋਲ
  • ਇੰਗਲੈਂਡ - 104 ਗੋਲ
  • ਨੀਦਰਲੈਂਡ - 100 ਗੋਲ

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ 1,000ਵਾਂ ਮੈਚ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਐਫ ਮੈਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ 1,000ਵਾਂ ਮੈਚ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੈਚ 4-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਫੀਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "1,000ਵਾਂ ਮੈਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਮਿੱਟ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

FIFA WORLD CUP 2026
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 100 ਗੋਲ (AP)

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਬਾਰੇ...

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 1930 ਵਿੱਚ 13 ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 23ਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 48 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

100 GOALS IN 33 MATCHES
100 GOALS IN FIFA WORLD CUP
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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
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