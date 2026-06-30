FIFA ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗੋਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਜਾਪਾਨ 'ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ 32 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।
Published : June 30, 2026 at 8:57 PM IST
FIFA World Cup 2026: ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਹਿਊਸਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਗੈਬਰੀਅਲ ਮਾਰਟੀਨੇਲੀ ਨੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੌਰ ਦਾ 32 ਮੈਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਛੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਪਰ ਮਾਰਟੀਨੇਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
Five-time champions Brazil book their place in the @FIFAWorldCup Round of 16! 🇧🇷👏 pic.twitter.com/x5Tpp54e2H— FIFA (@FIFAcom) June 29, 2026
ਕੈਸੇਮੀਰੋ ਨੇ 56ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ
ਕਾਇਸ਼ੂ ਸਾਨੋ ਨੇ 29ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੈਸੇਮੀਰੋ ਨੇ 56ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਰਟੀਨੇਲੀ ਨੇ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲ 'ਤੇ 19 ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸ਼ਾਟ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਾਟ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
A late goal sees Brazil into the next round! 🇧🇷#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026
ਕੈਸ਼ੂ ਸਾਨੋ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਾਪਾਨ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਹਿਊਸਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਸੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇਮੀਰੋ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਬਰੀਅਲ ਮੈਗਲਹੇਸ ਦੇ ਸਟੀਕ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਈਮਾਰੇਸ ਨੇ ਮਾਰਟੀਨੇਲੀ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਛੇਵੇਂ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: