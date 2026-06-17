ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਾਰਡਨ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡ ਰਹੇ ਜੌਰਡਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ।
Published : June 17, 2026 at 8:40 PM IST
Austria vs Jordan FIFA 2026: ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰਡਨ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਆਸਟਰੀਆ ਲਈ ਰੋਮਾਨੋ ਸ਼ਮਿਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਅਰਨੋਟੋਵਿਕ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਯਾਜ਼ਾਨ ਅਲ-ਅਰਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਰਡਨ ਲਈ ਅਲੀ ਓਲਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
21ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਿਦ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਜ਼ੇਵਰ ਸ਼ਲੇਗਰ ਨੇ ਸ਼ਮਿਦ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਾਰਡਨ ਨੇ ਅਲੀ ਓਲਵਾਨ ਦੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ।
ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫਿਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਲੀਡ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਨੋਟੋਵਿਚ ਨੇ ਕਾਰਨਰ ਕਿੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੈਂਡਬਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
+3 for Austria 🇦🇹#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਰ ਕਿੱਕ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਗੇਂਦ 76ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡਰ ਯਾਜ਼ਾਨ ਅਲ-ਅਰਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ 2-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਅਰਨੋਟੋਵਿਚ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 3-1 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ
ਇਹ ਆਸਟਰੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1990 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ-ਸਟੇਜ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੌਰਡਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਡੈਬਿਊ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੇਨੇਗਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ 2002 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ 3-0 ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸੇਨੇਗਲ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ 4-1 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।