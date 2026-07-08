ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਆਖਰੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ
Argentina vs Egypt: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ।
Published : July 8, 2026 at 12:31 PM IST
FIFA World Cup 2026 Argentina vs Egypt: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ 16ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵਿਰੁੱਧ 0-2 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ।
ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਰ ਲਈ, ਯਾਸਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ 15ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜ਼ੀਕੋ ਨੇ 62ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 0-2 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 79ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਰੋਮੇਰੋ ਦੇ ਗੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 83ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੋਰ 2-2 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 3-2 ਹੋ ਗਿਆ।
ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ
ਮੇਸੀ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਐਮਬਾਪੇ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਿਸਰ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਫੀਫਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਹੋਸਮ ਹਸਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ VAR ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਿਸਰ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਸੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ - ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ - ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਸੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।"
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 1954 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ
- ਫਰਾਂਸ ਬਨਾਮ ਮੋਰੋਕੋ
- ਸਪੇਨ ਬਨਾਮ ਬੈਲਜੀਅਮ
- ਨਾਰਵੇ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ
- ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਨਾਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ