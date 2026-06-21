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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ 'ਕੁਰਾਕਾਓ' ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਅੰਕ

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

FIFA WORLD CUP 2026
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 5:32 PM IST

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FIFA World Cup 2026: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਰੁੱਪ ਐਫ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ।

ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਵਿਰੁੱਧ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੁਰਾਕਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ 'ਤੇ 4-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਇਕਵਾਡੋਰ ਬਨਾਮ ਕੁਰਾਕਾਓ

ਐਤਵਾਰ (21 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਕੈਨਸਸ ਸਿਟੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਗਰੁੱਪ ਈ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਕੁਰਾਕਾਓ 0-0 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਰਾਕਾਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅੰਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ। ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼, ਕੁਰਕਾਓ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਰਾਕਾਓ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 156,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 444 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੋਲਕੀਪਰ ਰੂਮ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 15 ਸੇਵ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਿਮ ਹਾਵਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 16 ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਡਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਕਾਓ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਕੋਟ ਡੀ'ਆਈਵਰ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੈਚਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਰਮਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸਵੀਡਨ

ਡੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਵਿਰੁੱਧ 5-1 ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਸਨ। ਬ੍ਰੋਬੀ 1974 ਵਿੱਚ ਉਰੂਗਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੌਨੀ ਰੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ (ਇੱਕ ਦੋ ਗੋਲ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਡੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ।

ਜਰਮਨੀ ਬਨਾਮ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ

ਉਨਦਾਵ 2002 ਵਿੱਚ ਮੀਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਜਰਮਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨਿਊਅਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਿਊਗੋ ਲੋਰਿਸ (20) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਉਵੇ ਸੀਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਲੋਥਰ ਮੈਥੌਸ (25) ਅਤੇ ਮੀਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਸ (24) ਨੇ ਜਰਮਨ ਟੀਮ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।

ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਬਨਾਮ ਜਾਪਾਨ

ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਦਾਈਚੀ ਕਮਾਦਾ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 27 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

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