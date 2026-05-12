ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਫੀਫਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ।
Published : May 12, 2026 at 6:20 PM IST
FIFA World Cup 2026: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ - 11 ਜੂਨ ਤੋਂ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 32 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਿਲਾਇੰਸ-ਡਿਜ਼ਨੀ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ-ਡਿਜ਼ਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਫੀਫਾ 2026 ਅਤੇ 2030 ਦੋਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਲਈ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਲਾਇੰਸ-ਡਿਜ਼ਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੀਫਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫੀਫਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ $35 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ 12:30 AM ਅਤੇ 7:00 AM (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਫੀਫਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਸਿਰਫ $80 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ $120 ਤੋਂ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਵੀ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੀਫਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ
ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫੀਫਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਗਦਾਨ 22.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਜੋ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ - ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ - ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੀਫਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਰਿਲਾਇੰਸ-ਡਿਜ਼ਨੀ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੀਫਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ।
ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
FIFA+: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ FIFA ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਟਿਊਬ: ਫੀਫਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।