ਫੀਫਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਫੀਫਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਆਲ ਨੇਪਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਐਨਐਫਏ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : June 25, 2026 at 12:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੁੱਟਬਾਲ (ਫੀਫਾ) ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਫੀਫਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੀਫਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ ਆਲ ਨੇਪਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਐਨਐਫਏ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਨੇਪਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਫੀਫਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਫੀਫਾ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਐਫਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਫਾ ਅਤੇ ਏਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਿੰਗ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਨੇਪਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਲ ਨੇਪਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਐਨਐਫਏ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਏਐਨਐਫਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫੀਫਾ ਨੇ ਆਲ ਨੇਪਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਐਨਐਫਏ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।