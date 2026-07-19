ETV Bharat / sports

FIFA INSIDE STORY: ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਬਣਦਾ ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉ ? ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

'ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ' ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ? ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ?ਪੜ੍ਹੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

FIFA Football Manufacturer
ਭਾਰਤ ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖੇਡਣ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉ? (ETV Bharat/GFX Team)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 19, 2026 at 3:07 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਕੀ ਸਟਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟ, ਗੇਂਦਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ?

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ (ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰ ਕੰਪਨੀ) ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।"

FIFA Football Manufacturer
ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ (ETV Bharat)

"ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹਾਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਐਡੀਡਾਸ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਮੁਕੇਸ਼, ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ

ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ?

ਸਪੋਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫ਼ਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।"

ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੀਫਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੁੱਟਬਾਲਾਂ ਅਡੀਡਾਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

FIFA Football Manufacturer
ਫੁੱਟਬਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੀਗਰ (ETV Bharat)

"ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਐਡੀਡਾਸ, ਨਾਇਕੀ ਤੇ ਪੂਮਾ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।" - ਮੁਕੇਸ਼, ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ

ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲੰਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਜ਼ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਿਸਰਚ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

FIFA Football Manufacturer
ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਫੁੱਟਬਾਲ (ETV Bharat)

ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਜਨੂੰਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ?

ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਾਕੁੰਭ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ "ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਟੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ?

"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਫਿਟਨੈੱਸ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" - ਵਰੁਣ ਕਿੱਕਰ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੋਚ

ਕੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ?

ਕੋਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕੋਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਚਿੰਗ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ, ਵੀਡੀਓ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

FIFA Football Manufacturer
ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੰਨਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ, ਖੇਡ ਮੇਲੇ, ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖੇਡ ਮਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਚ ਵਰੁਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਂ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ?

ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੋਚਿੰਗ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੰਗਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਠਫੁੱਟਬਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਬਾਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਗਤੀ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਠ - ਵਰੁਣ ਕਿੱਕਰ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੋਚ

ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਰੁਝਾਨ

ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇੱਸੀ, ਐਮਬਾਪੇ, ਯਾਮਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਲ ਭਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਧਣ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਲੰਧਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ

ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਬਹੁ-ਉਡੀਕਿਆ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਤਵਾਰ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਥਿਤ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ (IST) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਖ਼ਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤ ਸਪੇਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਓਨੇਲ ਮੇੱਸੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਲਚਸਪ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਪੇਨ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

TAGGED:

ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026
FIFA FOOTBALL MANUFACTURER COUNTRY
FIFA FOOTBALL BRANDS
INDIAN FOOTBALL TEAM IN FIFA
FIFA FOOTBALL MANUFACTURER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.