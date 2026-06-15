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ਫੀਫਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਰੈਫਰੀ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਸੋਮਾਲੀ ਰੈਫਰੀ ਓਰਟਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ

ਫੀਫਾ ਨੇ ਓਮੇਰ ਅਬਦੁਲਕਾਦਿਰ ਓਰਟਾਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰੀ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

FIFA WORLD CUP 2026
ਸੋਮਾਲੀ ਰੈਫਰੀ ਓਰਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 4:36 PM IST

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FIFA World Cup 2026: ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਫੀਫਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਸੋਮਾਲੀ ਰੈਫਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਕਾਦਿਰ ਆਰਟਨ ਨੂੰ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫੀਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੀਫਾ ਨੇ ਆਰਟਨ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਮੈਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।

FIFA WORLD CUP 2026
ਫੀਫਾ ਰੈਫਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਕਾਦਿਰ ਆਰਟਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (AP)

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 34 ਸਾਲਾ ਆਰਟਨ ਫੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 52 ਰੈਫਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਾਲੀ ਰੈਫਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਚਾਨਕ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਓਰਟਨ ਨੂੰ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੀਫਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਮਾਲੀ ਰੈਫਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਫੀਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੀਫਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਕਾਦਿਰ ਓਰਟਨ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਫੀਫਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਔਰਟਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

FIFA WORLD CUP 2026
ਫੀਫਾ ਨੇ ਓਰਟਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਰੈਫਰੀ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (AP)

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਿਛਲੇ ਫੀਫਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।"

ਸੋਮਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੀ, ਔਰਟਨ, 2018 ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੈਫਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਕੱਪ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (AFCON) ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਓਮੇਰ ਅਬਦੁਲਕਾਦਿਰ ਓਰਟਾਨ
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ਸੋਮਾਲੀ ਰੈਫਰੀ ਓਰਟਨ
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