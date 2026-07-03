ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਰਾਮੋਸ ਅਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਗੋਂਕਾਲੋ ਰਾਮੋਸ ਦੇ ਗੋਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਖਰੀ 16 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ।
Published : July 3, 2026 at 1:26 PM IST
ਟੋਰਾਂਟੋ: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਰੋਮਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੋਂਕਾਲੋ ਰਾਮੋਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੀਟੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫਸਾਈਡ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੈਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ 40 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੂਕਾ ਮੋਡਰਿਕ, ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਤਾਬ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ 68ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੱਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਦਾ ਗੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 81ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਮੋਸ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।
🫂#FIFAWorldCup pic.twitter.com/V74PiQf3fT— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
"ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ"
ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਪਰ ਇਹੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ। ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।"
CR7 answers back 🎯#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Cy8ob6SXWR— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
ਖੇਡ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੈਫਰੀ (VAR) ਦੁਆਰਾ ਗੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੀਓ ਪਾਸਾਲਿਕ ਨੂੰ ਆਫਸਾਈਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ 53ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਵਾਨ ਪੇਰੀਸਿਕ ਨੇ ਜੋਸਿਪ ਸੈਨਿਸਿਕ ਦੇ ਕਰਾਸ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਕੋਲਾ ਵਲਾਸਿਚ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਊਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ।
A late winner sends Portugal into the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
"ਮੋਡਰਿਚ ਨੇ 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ"
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਡਰਿਚ ਨੇ 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੋਡਰਿਕ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ 41 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ।
🇵🇹 Portugal have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਾ ਟਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ, ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਲੂਕਾ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਜੈਂਡ ਹੈ।"
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