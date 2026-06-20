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FIFA 2026: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ।

USA Down Australia
FIFA 2026 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 9:47 AM IST

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ਸੀਏਟਲ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ 2-0 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਰਕੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਨ ਨੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਏਟਲ ਦੇ ਲੂਮੇਨ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।

ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ "ਯੂਐਸਏ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੁਪਰ ਬਾਊਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀਏਟਲ ਸੀਹਾਕਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਟੀਮ ਸਾਊਂਡਰਸ ਦਾ ਘਰ।

ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਪੁਲਿਸਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੱਛੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਚ ਮੌਰੀਸੀਓ ਪੋਚੇਟੀਨੋ ਨੇ 4-4-2 ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਰਿਕਾਰਡੋ ਪੇਪੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ।

ਦੂਜੇ ਗੇਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਗੋਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੌੜਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਸਟਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਫੋਲਾਰਿਨ ਬਾਲੋਗਨ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਈਲਾਈਨ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਪੇਪੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਿਫੈਂਡਰ ਕੈਮਰਨ ਬਰਗੇਸ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

ਤੁਰਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਲ ਸਕੋਰਰਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੇਡ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ; ਵੈਸਟਨ ਮੈਕਕੇਨੀ ਅਤੇ ਸਰਜੀਨੋ ਡੈਸਟ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ।

ਐਲੇਕਸ ਫ੍ਰੀਮੈਨ ਨੇ 44ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਸੀ।

ਸੱਜੇ ਬਾਈਲਾਈਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ-ਕਿੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਂਟੋਨੀ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸਰਜੀਨੋ ਡੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 'ਡੀ' ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਕ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਡੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰ ਬਾਊਲ ਜੇਤੂ NFL ਵਾਈਡ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਫ੍ਰੀਮੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ੍ਰੀਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬੀਚ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਆਫਸਾਈਡ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ VAR ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ - ਕੋਨਰ ਮੈਟਕਾਫ਼ ਅਤੇ ਨੇਸਟੋਰੀ ਇਰਾਕੰਡਾ (ਜਿਸਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਲ ਕੀਤਾ) ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ - ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਲੋਗਨ ਇੱਕ ਥਰੂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ 62ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਵੋਲਪਾਟੋ - ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਸੀ - ਨੇ ਇਰਾਨਕੁੰਡਾ ਦੇ ਕੱਟ-ਬੈਕ ਪਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੇਂਦ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਟਕਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਬਚ ਗਿਆ, ਰਿਚਰਡਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇਰਾਨਕੁੰਡਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਗੇਰੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅੰਤਮ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੇਗੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕੁਆਰਟਰ-ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ - ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2002 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ - ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ।

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