FIFA 2026: ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਤਾਂ 4 ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
FIFA 2026:ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਮੋਰੋਕੋ ਦੀ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤ।ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ।
Published : June 30, 2026 at 11:05 AM IST
FIFA 2026: ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ, ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ। ਮੈਚ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰੋਕੋ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ (ਰਾਉਂਡ ਆਫ 16) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ ਮੋਰੋਕੋ
ਮੋਰੋਕੋ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਾਊਟ ਵੇਘੋਰਸਟ ਲਈ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾਗ਼ੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੌਫੀਅਨ ਰਹੀਮੀ, ਚੈਮਸੇਦੀਨ ਤਲਬੀ ਅਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਸਬਰੀ ਨੇ ਮੋਰੱਕੋ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।
ਮੋਰੱਕੋ ਹੁਣ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੋਸਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ
ਮੰਗਲਵਾਰ (30 ਜੂਨ) ਨੂੰ, ਬੋਸਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੇ 32ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਜੂਲੀਓ ਐਨਸੀਸੋ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ, ਪਰ ਕਾਈ ਹਾਵਰਟਜ਼ ਨੇ 52ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ।
ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣੀ
ਜੋਨਾਥਨ ਤਾਹਮ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 102ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਥਾਨਿਏਲ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਕਿੱਕ 'ਤੇ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਲਡੇਮਾਰ ਐਂਟਨ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ (4-3) ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 16 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣੀ। ਜਰਮਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਪੈਨਲਟੀ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ।
Paraguay make history! 🇵🇾— FIFA (@FIFAcom) June 29, 2026
After scoring their first-ever @FIFAWorldCup knockout goal, they went on to defeat Germany on penalties and secure a spot in the Round of 16 👏 pic.twitter.com/4L8MNH5qLt
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ 2002 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ 2014 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 41ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 10 ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।