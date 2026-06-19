FIFA 2026: ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣੀ।
Published : June 19, 2026 at 10:20 AM IST
FIFA World Cup 2026: ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਆਡਾਲਜਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।
ਲੁਈਸ ਰੋਮੋ ਦਾ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦਾ ਗੋਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ। ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਨੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਕਿਮ ਸੇਉਂਗ-ਗਿਊ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ; ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਗੇਂਦ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ
ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਵੀਅਰ ਅਗੁਏਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਉੱਤੇ 2-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਚੈਕੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੋਲ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਡਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗੋਲਕੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਕਮੀ?
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੇਂਦ ਨੇ ਕਿਮ ਸੇਂਗ-ਗਿਊ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਲਕੀਪਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਮੋ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਗੋਲਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੀਡ ਮਿਲੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਰਾਉਲ ਰੰਗੇਲ ਨੇ ਚੋ ਗੁ-ਸੁੰਗ ਅਤੇ ਯਾਂਗ ਹਿਊਨ-ਜੁਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।