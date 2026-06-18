FIFA 2026: ਕੇਨ ਦੇ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 2018 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
Published : June 18, 2026 at 10:49 AM IST
ਆਰਲਿੰਗਟਨ: ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ, ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਰਕਸ ਰਾਸ਼ਫੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਥਾਮਸ ਟੁਚੇਲ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ - ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ - ਸਿਰਫ ਮਾਰਟਿਨ ਬਟੂਰੀਨਾ ਅਤੇ ਪੇਟਰ ਮੂਸਾ ਨੇ 2018 ਦੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੂੰ 70,000 ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
"ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੇਡੇ..."
ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਫੋਰਡ ਇੱਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਪਤਾਨ ਕੇਨ ਨੇ ਆਈਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋ ਅੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।"
ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਇਹ ਮੈਚ 2018 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਜ਼ਲਾਟਕੋ ਡਾਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਡੈੱਡ-ਬਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ" ਮੈਚ ਦੱਸਿਆ। ਡਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ-ਪੀਸ 'ਤੇ...।" ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ L ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਘਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹਾਫ਼
1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਟੁਚੇਲ ਦੀ ਟੀਮ, ਡੱਲਾਸ ਕਾਉਬੌਏਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਆਇਆ। ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਕਪਤਾਨ, ਲੂਕਾ ਮੋਡ੍ਰਿਕ, ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਨੋਨੀ ਮੈਡੂਕੇ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਨ ਨੂੰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲਿਵਾਕੋਵਿਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲਟੀ ਬਚਾਈ, ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰੈਫਰੀ ਕਲੇਮੈਂਟ ਟਰਪਿਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰੀਪਲੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਟੇਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਫੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਇਰਨ ਮਿਊਨਿਖ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਲਿਵਾਕੋਵਿਚ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰਹਿਮ ਢੰਗ ਨਾਲ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਬੇਲਿੰਘਮ - ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਗਨ ਰੋਜਰਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ - ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਵਾਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਪਿਆ।
36 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ...
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਮਿਡਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪੀਟਰ ਸੁਸਿਕ ਨੇ ਜੌਨ ਸਟੋਨਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਫੁੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਟੂਰੀਨਾ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 23 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਪਿਕਫੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਕਲਨ ਰਾਈਸ ਕਾਰਨਰ ਨੇ ਕੇਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਨ ਨੇ 10 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਗੈਰੀ ਲਾਈਨਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਟੁਚੇਲ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਚਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੇਂਦ ਨੂੰ 2-2 ਨਾਲ ਸਟਰੋਕ ਕੀਤਾ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ 'ਤੀਬਰਤਾ'
ਦੂਜਾ ਹਾਫ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੇਲਿੰਘਮ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਇਆ। ਕੇਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋ ਓ'ਰੀਲੀ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਬੇਲਿੰਘਮ ਕੋਲ 4-2 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਕਈ ਮੌਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਫੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ। ਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤੀਬਰਤਾ 'ਤੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"