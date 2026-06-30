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FIFA 2026: ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਖਰੀ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2002 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

FIFA 2026
FIFA 2026 (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : June 30, 2026 at 10:02 AM IST

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ਹਿਊਸਟਨ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੈਬਰੀਅਲ ਮਾਰਟੀਨੇਲੀ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਟੀਨੇਲੀ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਜਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੀ। ਮਾਰਟੀਨੇਲੀ ਕੋਲ ਇਤਾਲਵੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਲੋ ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਤਾਲਵੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਨ।

ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਟੀਨੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਸਟ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਜਾਂ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।

"ਅਸੀਂ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਸੇਮੀਰੋ ਨੇ 56ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਬਰੀਅਲ ਮੈਗਲਹੇਸ ਦੇ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਜ਼ੀਓਨ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੈਸ਼ੂ ਸਾਨੋ ਨੇ ਮਿਡਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 29ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਫ-ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ।

ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ

ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਟੱਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ।"

ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਜੂਨੀਅਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੋਲ 58ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੱਬੇ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਟ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੂਰ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੈਸੇਮੀਰੋ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ; ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੌਕੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, 52ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਬਰੂਨੋ ਗੁਇਮਾਰੇਸ ਦੇ ਹੈਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੈਸੇਮੀਰੋ ਦਾ ਹੈਡਰ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇਮਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਸੱਜੇ ਵੱਛੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 3-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਮਿੰਟ ਖੇਡੇ।

ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ; ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 0-4 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2018 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਲੀਡ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ।

ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੈਚ ਵੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਹਾਜੀਮੇ ਮੋਰੀਆਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਮੈਚ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ; ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਪਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਪਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਬੰਧ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜ਼ੀਕੋ 1991 ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀਮਾ ਐਂਟਲਰਸ ਲਈ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ 2002 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਟੀਮ ਨੂੰ 2006 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ 4-1 ਨਾਲ ਹਾਰੇ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ 4-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਮੋਰੱਕੋ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 1958 ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਆਈ; ਫਿਰ 17 ਸਾਲਾ ਪੇਲੇ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।

ਜਾਪਾਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਐਫ ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਇਹ ਲੜੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 2-0 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸੀ।

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