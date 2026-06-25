FIFA 2026: ਬੋਸਨੀਆ ਨੇ ਕਤਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਐਂਟਰੀ
FIFA 2026: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਤਰ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Published : June 25, 2026 at 11:22 AM IST
ਸੀਏਟਲ: ਬੋਸਨੀਆ-ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਤਰ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੋਸਨੀਆ ਨੇ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਫੀਫਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ 32 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 8 ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਡਾਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਤਰ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਡਾਰੀ, 18 ਸਾਲਾ ਕਰੀਮ ਅਲਾਜਬੇਗੋਵਿਚ ਦੇ ਗੋਲ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਬੂਨਾਦਾ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਗੋਲ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ 35 ਸਾਲਾ ਹਸਨ ਅਲ-ਹੈਡੋਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪ ਕੀਤੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਿਆ। ਫਿਰ ਏਰਮਿਨ ਮਾਹਮਿਕ ਨੇ 80ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਲਈ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਕਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਟੀ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਬੋਸਨੀਆ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰ ਅਬੂਨਾਦਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ।
ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੂਨਾਦਾ ਨੇ ਏਰਮੇਡਿਨ ਡੇਮੀਰੋਵਿਚ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਵਾਨ ਸੁੰਜਿਕ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਸਨੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਪਰ ਇਹ 40 ਸਾਲਾ ਤਵੀਤ ਐਡਿਨ ਡਜ਼ੇਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਖੱਬੇ ਵਿੰਗ ਸੀ। ਅਬੂਨਾਡਾ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਲਾਜਬੇਗੋਵਿਚ ਦੇ ਚੀਕਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
150ਵੀਂ ਕੈਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਡਜ਼ੇਕੋ, ਆਪਣੀ 150ਵੀਂ ਕੈਪ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਲਾਕ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਗਰਜ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਅਲ-ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਬੂਨਾਡਾ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡਜ਼ੇਕੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਅਬੂਨਾਡਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੋਸਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਤਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਲ-ਹੇਡੋਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 42ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਸਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਜੂਲੇਨ ਲੋਪੇਟੇਗੁਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਬੋਸਨੀਆਈ ਡਿਫੈਂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਡਰੋ ਮਿਗੁਏਲ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
ਅਲ-ਹੇਡੋਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ
ਅਲ-ਹੇਡੋਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ, ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 55ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸਮੀਰ ਸੱਜੇ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅਲਾਜਬੇਗੋਵਿਚ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਬੂਨਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਸਨੀਆਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਹਮਿਕ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਘਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ - ਸਕੋਰਰ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।