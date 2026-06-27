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ਸਪੇਨ ਨੇ ਉਰੂਗਵੇ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੁਸਲੇਰਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ

ਸਪੇਨ ਨੇ ਉਰੂਗਵੇ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SPAIN BEAT URUGUAY
ਸਪੇਨ ਨੇ ਉਰੂਗਵੇ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਤਿਆ (ap)
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By AP (Associated Press)

Published : June 27, 2026 at 9:06 AM IST

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ਗੁਆਡਾਲਜਾਰਾ: ਸਪੇਨ ਨੇ ਫਰਨਾਂਡੋ ਮੁਸਲੇਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲਕੀਪਿੰਗ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੂਗਵੇ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਵਾਰ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਰੂਗਵੇ, ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਐੱਚ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਪੇਨ ਨੇ ਸੱਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੰਗਲਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ - ਆਸਟਰੀਆ ਜਾਂ ਅਲਜੀਰੀਆ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।

ਮੁਸਲੇਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਲੇਕਸ ਬੇਨਾ ਨੇ 42ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ 40 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲੇਰਾ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਚ ਮਾਰਸੇਲੋ ਬੀਲਸਾ ਨੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫੀਫਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਉਰੂਗਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ।

ਕੇਪ ਵਰਡੇ, ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ 0-0 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਰੂਗਵੇ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਰੂਗਵੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਤੀਜੀ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਅੰਤਿਮ ਸੀਟੀ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਉਰੂਗਵੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਰੋ ਪਏ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਚ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਫੈਡਰਿਕੋ ਵਿਨਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ । ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਸੀ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਪਾਲ ਕਿਊਬਾਰਸੀ 'ਤੇ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਆਗਸਟਿਨ ਕੈਨੋਬੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੈਫਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।

1930 ਅਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਉਰੂਗਵੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਰੂਗਵੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਕੋਚ ਬੀਲਸਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਸਪੇਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 0-0 ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ 4-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਲਾ ਰੋਜਾ 2010 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਲਾਮੀਨ ਯਾਮਲ, ਜੋ ਖੱਬੇ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਆਊਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 76ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ ਨੇ ਲਈ। 18 ਸਾਲਾ ਯਾਮਲ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਮੈਨੂਅਲ ਉਗਾਰਟੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਪੇਨ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਫੇਲਿਪ VI, ਐਸਟਾਡੀਓ ਐਕਰੋਨ ਵਿਖੇ 45,065 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

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ਸਪੇਨ ਨੇ ਉਰੂਗਵੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
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SPAIN BEAT URUGUAY

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