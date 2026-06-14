ਫੀਫਾ 2026: ਕਤਰ ਨੇ ਇੰਜਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅੰਕ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ
ਬੋਲੇਮ ਖੋਖੀ ਨੇ ਇੰਜਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅੰਕ ਮਿਲਿਆ।
Published : June 14, 2026 at 9:32 AM IST
ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ: ਕਤਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਘਰੇਲੂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੀਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਾਪੇਜ-ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਨੂੰ 1-1 ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ।
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਵਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਘਰੇਲੂ ਫ੍ਰੈਂਚ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ RTS 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ: "ਕਤਰਸਟ੍ਰੋਫ" (ਕਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ)।
ਲੇਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 67,966 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੋਲੇਮ ਖੋਖੀ ਨੇ ਇੰਜਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅੰਕ ਮਿਲਿਆ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਗ੍ਰੈਨਿਟ ਜ਼ਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਡਰਾਅ ਹਾਰ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਕਈ ਕਤਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਗੋਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੇ।
ਕਤਰ ਦੇ ਕੋਚ ਜੂਲੇਨ ਲੋਪੇਟੇਗੁਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ... ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੀਲ ਐਂਬੋਲੋ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸਪਾਟ ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਵਿਸ ਟੀਮ ਕਈ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਡੇਨਿਸ ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਨੂੰ RTS ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ।"
13ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਬੂਨਾਦਾ ਨੇ ਐਂਬੋਲੋ ਨੂੰ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਅਬੂਨਾਦਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਲੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਠ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਐਂਬੋਲੋ ਨੇ 17ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲਟੀ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਸਵਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ।
29 ਸਾਲਾ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਜੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਮੌਸਮੀ ਗਰਮ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖੇਡ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ - ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
NFL ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 49ers ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ, ਲੇਵੀਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੋਪਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 70,971 ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਸੁਪਰ ਬਾਊਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਗ੍ਰੇਗਰ ਕੋਬੇਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਲਸਨ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਬੇਲ ਨੇ 90ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਅਲਾਏਲਦੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ 6-1 ਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ - ਗੋਂਕਾਲੋ ਰਾਮੋਸ ਨੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਸ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਜ਼ੇਰਡਨ ਸ਼ਕੀਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸਵਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਵੀਡਨ, ਕੋਸੋਵੋ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਚ ਮੂਰਤ ਯਾਕਿਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ; ਉਹ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ - ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਰ 2022 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਨੇਗਲ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸਨੇ ਸੇਨੇਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1-3 ਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।