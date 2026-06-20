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FIFA 2026:ਸਬਰੀ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ ਮੋਰੋਕੋ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਉੱਤੇ 1-0 ਨਾਲ ਦਿਵਾਈ ਜਿੱਤ

ਮੋਰੱਕੋ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੀ ਚਾਲ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

FIFA 2026
ਸਬਰੀ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ ਮੋਰੋਕੋ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਉੱਤੇ 1-0 ਨਾਲ ਦਿਵਾਈ ਜਿੱਤ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 9:28 AM IST

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ਫੌਕਸਬੋਰੋ: ਇਸਮਾਈਲ ਸਬਰੀ ਨੇ ਮੋਰੋਕੋ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਮਿੰਟ ਲਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲੇਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 1-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸਬਰੀ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 72 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਗੋਲ ਨੇ ਮੋਰੋਕੋ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ।

ਮੋਰੋਕੋ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੀ ਗਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ

ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਕੋਚ ਮੁਹੰਮਦ ਓਹਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।" ਮੋਰੋਕੋ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੀ ਗਤੀ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਈਬਾਰੀ ਦੋ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮ ਡਿਆਜ਼ ਨੇ ਗੇਂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। 25 ਸਾਲਾ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਗੇਂਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਐਂਗਸ ਗਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ।

ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਾਲ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ; ਸਬਰੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੈਤੀ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰੀ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਟ (12-6) ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਚ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

52ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਲ ਅਲ ਖਾਨੌਸ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ ਹਕੀਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਕਿੱਕ 'ਤੇ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੋਰੋਕੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਗਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਂਡੀ ਰੌਬਰਟਸਨ ਨੇ ਜੌਨ ਮੈਕਗਿਨ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ।

ਜਦੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੋਰੋਕੋ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਖੁੰਝ ਗਏ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਲੁਈਸ ਫਰਗੂਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਡ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਐਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੈਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

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