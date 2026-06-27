ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਨਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼
ਕੇਪ ਵਰਡੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ।
Published : June 27, 2026 at 11:08 AM IST
ਹਿਊਸਟਨ: ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 0-0 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਡਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2010 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 0-0 ਨਾਲ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਰੂਗਵੇ ਵਿਰੁੱਧ 2-2 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਰੂਗਵੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੇਪ ਵਰਡੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1958 ਵਿੱਚ ਵੇਲਜ਼, 1990 ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 2010 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਡਰਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ, ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ'
ਮੈਚ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ, ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਕੋਚ ਬੁਬਿਸਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, "ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਬਲੂ ਸ਼ਾਰਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜਿਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਟਾਪੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ "ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ, ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ।"
ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਡਰਡੌਗਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮੋਹਕ ਦੌੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 40 ਸਾਲਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਵੋਜ਼ਿਨਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਕੰਨੋ ਤੋਂ ਹੈਡਰ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵ 66ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬੂ ਅਲ-ਸ਼ਮਤ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰੀ।
'ਬਲੂ ਸ਼ਾਰਕ' ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ
ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡ ਰਹੀ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਡਰਡੌਗ ਟੀਮ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੇ 2010 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 0-0 ਨਾਲ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2-2 ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ 0-0 ਨਾਲ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ, ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੇਨ ਨੇ ਉਰੂਗਵੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ?
ਹੁਣ, ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੂੰ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਡਰਡੌਗ ਟੀਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਲਟਫੇਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 16 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
40 ਸਾਲਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਵੋਜਿਨਹਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਿਆ
ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 40 ਸਾਲਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਵੋਜਿਨਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਵੋਜਿਨਹਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੰਨੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਡਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ, ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬੂ ਅਲ-ਸ਼ਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। 92ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਵੋਜਿਨਹਾ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਹਮਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਕਆਊਟ ਸਥਾਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ।