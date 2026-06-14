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FIFA 2026: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤੁਰਕੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, 2-0 ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਨੇਸਟੋਰੀ ਇਰਾਨਕੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੋਨਰ ਮੈਟਕਾਫ਼ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗੋਲਕੀਪਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬੀਚ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ।

AUSTRALIA VS TURKEY
FIFA 2026: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤੁਰਕੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ((AP))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 3:53 PM IST

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ਵੈਨਕੂਵਰ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਚ ਟੋਨੀ ਪੋਪੋਵਿਚ ਦੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਚੋਣ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆਇਆ।

ਨੇਸਟੋਰੀ ਇਰਾਨਕੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੋਨਰ ਮੈਟਕਾਫ਼ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗੋਲਕੀਪਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬੀਚ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬੀਸੀ ਪਲੇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੋਚ ਪੋਪੋਵਿਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮੈਟੀ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਬੀਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੈਪ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਜੈਕਸਨ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ ਵੀ 21 ਸਾਲਾ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਪਾਲ ਓਕੋਨ-ਐਂਗਸਟਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ।

ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਚ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵਧੀਆ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਗੋਲਕੀਪਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਓਕੋਨ-ਐਂਗਸਟਲਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨਕੁੰਡਾ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਰਕੀ - 2002 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੌੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਟੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸੌਕਰੂਜ਼ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਨਾਲ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 27ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਅਰਦਾ ਗੁਲੇਰ ਨੇ ਬੀਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਬੀਚ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਕੋਨ-ਐਂਗਸਟਲਰ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 21 ਸਾਲਾ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਨੇ ਇਰਾਨਕੁੰਡਾ ਲਈ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿੰਗਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਪਹਿਲੇ ਛੂਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਵਰਿੰਗ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇ। ਇਰਾਨਕੁੰਡਾ ਨੇ ਪਿੱਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਨਰ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।

ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁਲਕੇਰਿਮ ਬਾਰਦਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਈਲਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ। ਪਰ ਬੀਚ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।

ਬੀਚ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, 57 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਲਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ-ਕਿੱਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਲਈ ਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਚ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 75ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਟਕਾਫ ਨੇ ਮਿਡਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਚੁੱਕੀ, ਗੋਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 25 ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

TAGGED:

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਤੁਰਕੀ
FIFA 2026
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AUSTRALIA VS TURKEY

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