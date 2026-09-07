ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਝੜਪ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ICC ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : September 7, 2026 at 6:33 PM IST
ਦੁਬਈ: ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ 'ਤੇ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਮੈਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ICC ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਸੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.5 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Fatima Sana has been sanctioned following an incident in Pakistan's Asia Cup contest against India.https://t.co/QfFS6ezNJT— ICC (@ICC) September 7, 2026
ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੇ 'ਕੈਚ-ਐਂਡ-ਬੋਲਡ' ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਪਰਾਧ
ਇਹ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਡਬਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਲ ਆਫ਼ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਰਾਣੀ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ; ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨਿਮਾਲੀ ਪਰੇਰਾ ਅਤੇ ਸਥੀਰਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਜੇਸੀ, ਤੀਜੀ ਅੰਪਾਇਰ ਰੋਕੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅੰਪਾਇਰ ਰਬਾਬ ਅਹਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ
ਇਸ ਆਫ-ਮੈਦਾਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਾਤਿਮਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।