ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
IND vs NZ ODI Series 2026: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : October 30, 2026 at 1:20 PM IST
Prasidh Krishna Ruled Out: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਆਕਲੈਂਡ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵਨਡੇ ਟੀਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿ ਸਕੇ।ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਪ੍ਰਸੀਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਉਸ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਪਲੇ' (ਆਰਟੀਪੀ) ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੀਜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਮੈਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਫਨਮੌਲਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਖਿਲਾਫ ਤੀਜੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਰੁਤੂਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿਦਕੀ, ਨਿਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿਦਕੀ (ਵਿਕੇਟਕੀਪਰ), ਯਸ਼ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਵਿਕੇਟਕੀਪਰ)। ODI)।
ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਨਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ, ਯਾਕੂਲਦੀਪ, ਯਾਕੂਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਠਾਕੁਰ)।
IND ਬਨਾਮ NZ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ: 4 ਨਵੰਬਰ (ਆਕਲੈਂਡ)
ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ 7 ਨਵੰਬਰ (ਵਲਿੰਗਟਨ)
ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ 10 ਨਵੰਬਰ (ਹੈਮਿਲਟਨ)
ਚੌਥਾ ਵਨਡੇ 13 ਨਵੰਬਰ (ਬੇ ਓਵਲ)
ਪੰਜਵਾਂ ਵਨਡੇ 15 ਨਵੰਬਰ (ਬੇ ਓਵਲ)
ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ
ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿਕਲ, ਯਸ਼ ਰਾਠੌੜ, ਆਰ ਸਮਰਨ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਕਪਤਾਨ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਸ਼ਿਖਰ ਮੋਹਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਕੇਗਰਵਿੱਕਰ।