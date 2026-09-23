ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਮਹਿਲਾ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਫਰੀਬਾ ਹਾਸ਼ਮੀ 24 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਫਗਾਨ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਗਈ।
Published : September 23, 2026 at 9:07 PM IST
Afghanistan in Asian Games 2026: ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਫਰੀਬਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੋਡ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਫਗਾਨ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਗਈ।
ਏਐਫਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਰੀਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ।"
ਫਰੀਬਾ ਇਟਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ
23 ਸਾਲਾ ਫਰੀਬਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ। 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤਗਮਾ ਅਫਗਾਨ
ਫਰੀਬਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।"
15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਫਰੀਬਾ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਯੂਲਦੁਜ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਫਰੀਬਾ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਫਰਿਆਬ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ।" ਫਰੀਬਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਈਕ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾਈਕ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ।"
ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਂਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਰੀਬਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਜਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਗਮੇ ਵੁਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ 32ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 12 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।