ਸੈਮਸਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ

ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਜਾਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਭਵ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

FACE OF RAJASTHAN ROYAL
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਪਹੁੰਚੇ। (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 7:30 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।

ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਸੀਜ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਖੇਡੇ। ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ।

ਡੁਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ। ਮੈਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ, ਆਈਪੀਐਲ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।"

ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਟਾਪ-ਆਰਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਜੈਸਵਾਲ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਜੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਲਕਸ਼ਮੀਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਮ ਕੋਲ ਜੈਸਵਾਲ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਵਰਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੂਆ ਹੈ।"

ਬਾਲਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"

ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਾਰੇ, ਬਾਲਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਖੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਬਾਲਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

FACE OF RAJASTHAN ROYAL

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

