ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਰਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ: ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸੀ

ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 25, 2026 at 6:11 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਬਦਲਿਆ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 61 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 118 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਡੂ ਪਲੇਸੀ ਨੇ ਜੀਓ ਸਟਾਰ ਦੇ 'ਆਈਪੀਐਲ ਟੂਡੇ ਲਾਈਵ' ਪ੍ਰੋਗਮਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਤ ਲਈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ,"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਲਈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਨੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰੇ ਸੀ।"

ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਖਨਊ ਦੀ ਟੀਮ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣਾ ਹੈ।

ਡੂ ਪਲੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹਰ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਪੰਤ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

