ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਮਾਰੀ ਐਂਟਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਲਚਲ
IND vs WI T20 Series:ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
Published : October 5, 2026 at 2:23 PM IST
West Indies T20 Squad: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਕੱਲ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਮਿਰ ਜਾਂਗੂ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਵੇਲ ਐਂਡਰਿਊ ਲਈ ਬੈਕਅੱਪ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਐਂਡਰਿਊ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ
ਐਂਡਰਿਊ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੇ 36ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਵਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਨਮਨ ਧੀਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਡਾਈਵ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ 352 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਊਲ ਐਂਡਰਿਊ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਿਰ ਜਾਂਗੂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਐਂਡਰਿਊ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਆਮਿਰ ਜਾਂਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
29 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 58, 114 ਅਤੇ 67 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 239 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 334 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 278 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਜਾਂਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਗੂ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਸੱਤ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 120.74 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 163 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ
ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਕਪਤਾਨ), ਜਵੇਲ ਐਂਡਰਿਊਜ਼, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਮੈਥਿਊ ਫੋਰਡ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਅਕੀਲ ਹੋਸਿਨ, ਸ਼ਮਾਰ ਜੋਸਫ਼, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ, ਕੀਮੋ ਪਾਲ, ਕਾਮਿਲ ਪੂਰਨ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਕੁਐਂਟਿਨ ਸੈਂਪਸਨ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਸ਼ਮਾਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗਰ, ਆਮਿਰ ਜਾਂਗੂ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੀ-20 ਸ਼ਡਿਊਲ
ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20: 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਲਖਨਊ
ਦੂਜਾ ਟੀ-20: 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਰਾਂਚੀ
ਤੀਜਾ ਟੀ-20: 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਇੰਦੌਰ
ਚੌਥਾ ਟੀ-20: 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਹੈਦਰਾਬਾਦ
ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20: 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਬੰਗਲੁਰੂ