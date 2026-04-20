ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਟੀਮ, ਜਾਣੋ ਖੇਡੇਗੀ ਕਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ?
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
Published : April 20, 2026 at 3:31 PM IST
Chris Gayle Buys a Team: ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 'ਯੂਨੀਵਰਸ ਬੌਸ' ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੀ20 ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ETPL) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ETPL ਨੇ 'ਗਲਾਸਗੋ ਮੁਗਿਆਫੀਅਨਜ਼' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਨੇਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ।
ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਲਾਸਗੋ ਮੁਗਿਆਫੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ETPL ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ETPL, led by Abhishek Bachchan announced Chris Gayle & Mugafi Group has acquired the ownership of Glasgow franchise
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਰਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ETPL ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ETPL ਕੀ ਹੈ?
ETPL ਯੂਰਪੀਅਨ T20 ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ICC-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ T20 ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਟੀਮਾਂ—ਗਲਾਸਗੋ, ਐਮਸਟਰਡਮ, ਐਡਿਨਬਰਗ, ਡਬਲਿਨ, ਬੇਲਫਾਸਟ ਅਤੇ ਰੋਟਰਡਮ— ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ETPL ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ 26 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਡੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ETPL ਸਹਿ-ਮਾਲਕ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ
ETPL ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਆਈਕਨ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਗਲਾਸਗੋ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮੁਗਾਫੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਯੂਰਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨਵੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ETPL ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਖੇਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਵੇਂ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ETPL ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਿੱਗਜ
ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ETPL ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲੀਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਐਮਸਟਰਡਮ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਿੱਗਜ ਸਟੀਵ ਵਾ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਸਟਾਰ ਜੈਮੀ ਡਵਾਇਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਬੇਲਫਾਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡਿਨਬਰਗ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਇਲ ਮਿਲਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਥਨ ਮੈਕਕੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।