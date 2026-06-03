ENGW vs INDW: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਤੀਜਾ ਟੀ-20I ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ
ENGW vs INDW 3rd T20: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : June 3, 2026 at 11:28 AM IST
ENGW vs INDW 3rd T20: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (2 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਐਲਿਸ ਕੈਪਸੀ ਅਤੇ ਹੀਥਰ ਨਾਈਟ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੌਰੇਨ ਬੈੱਲ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 181 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 38/3 'ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਹਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕੈਪਸੀ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 76 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 137 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਸੀ ਨੇ 43 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਈਟ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ, 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨਾਲ, ਟੀਮ ਨੇ 9 ਗੇਂਦਾਂ ਅਤੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਡ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 40 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਲੱਗੇ। ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਯਾਸਤਿਕਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ 32-32 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ, ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 180/5 ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ, ਲੌਰੇਨ ਬੈੱਲ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿੰਸੀ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਲੋਟ ਡੀਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
England win the 3rd and final T20I by 6 wickets.— BCCI Women (@BCCIWomen) June 2, 2026
They clich the #ENGvIND T20I series 2-1.
Scorecard ▶️ https://t.co/2XzV0gvJUv #TeamIndia pic.twitter.com/4lZLPSbfkE
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 38 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 26 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਇਹ ਲੜੀ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੁਮੇਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 1 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ।