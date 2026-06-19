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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।

English midfielder Jude Bellingham
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 11:35 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 4-2 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ

ਬੇਲਿੰਘਮ ਹੁਣ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਸਾਲਾ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਮਾਲ ਮੁਸਿਆਲਾ ਦਾ ਚਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ (ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ ਯੂਰੋ 2026) ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕਾਓ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ UEFA ਯੂਰੋ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ UEFA ਯੂਰੋ 2024 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

English midfielder Jude Bellingham
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ (IANS)

ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਓ ਵਾਲਕੋਟ ਅਤੇ ਵੇਨ ਰੂਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੈਬਿਊ

ਬੇਲਿੰਘਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਅਤੇ 136 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਥੀਓ ਵਾਲਕੋਟ ਅਤੇ ਵੇਨ ਰੂਨੀ ਹੀ ਸਨ। ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਨੰਬਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ।"

ਚਾਰੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ

  • ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ (ਇੰਗਲੈਂਡ): 22 ਸਾਲ 353 ਦਿਨ
  • ਜਮਾਲ ਮੁਸਿਆਲਾ (ਜਰਮਨੀ): 23 ਸਾਲ 108 ਦਿਨ
  • ਪੇਡਰੀ (ਸਪੇਨ): 23 ਸਾਲ 202 ਦਿਨ
  • ਜੇਰੇਮੀ ਡੋਕੂ (ਬੈਲਜੀਅਮ): 24 ਸਾਲ 19 ਦਿਨ
  • ਮਾਈਕਲ ਓਵਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ): 24 ਸਾਲ 182 ਦਿਨ
  • ਲੂਕਾਸ ਪੋਡੋਲਸਕੀ (ਜਰਮਨੀ): 25 ਸਾਲ 9 ਦਿਨ

TAGGED:

FIFA
ਬੇਲਿੰਘਮ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
ਨੌਜਵਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬੇਲਿੰਘਮ
YOUNGEST EUROPEAN PLAYER BELLINGHAM
ENGLISH MIDFIELDER JUDE BELLINGHAM

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