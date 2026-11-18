ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਨਡੇ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ; ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 97 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤ
AUS vs ENG 3rd ODI: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 328 ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 231 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 18, 2026 at 7:28 PM IST
AUS vs ENG 3rd ODI: ਇੰਗਲੈਂਡ (England) ਨੇ ਮੇਜ਼ਵਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (Australia) ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 97 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਲੜੀ 2- 1 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਲਈ। ਹੋਬਾਰਟ (Hobart) ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ 48.3 ਓਵਰ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 328 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ 46.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 231 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 97 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਤੇ 2- 1 ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਜ਼ਵਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਦੁਵੱਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 1975 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਵਨਡੇ ਲੜੀ ਜਿੱਤਾਂ:
- 1974/75 ਵਿੱਚ 1–0 (ਕਪਤਾਨ: ਮਾਈਕ ਡੈਨੈੱਸ)
- 2017/18 ਵਿੱਚ 4–1 (ਕਪਤਾਨ: ਇਓਨ ਮੋਰਗਨ)
- 2026/27 ਵਿੱਚ 2–1 (ਕਪਤਾਨ: ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ)
ਬੇਨ ਡਕੇਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ
ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨ ਡਕੇਟ (Ben Duckett) ਅਤੇ ਵਿਲ ਜੈਕਸ (Will Jacks) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਕੇਟ ਨੇ 115 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 133 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਜੈਕਸ ਨੇ 48 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 59 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ (Tom Banton) ਨੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੁੱਲ 328 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ (Jack Edwards) ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।ਜਦਕਿ ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ (Matt Renshaw) ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
England finish the series with a huge win in Hobart. #AUSvENG https://t.co/MM2kFePfRX— cricket.com.au (@cricketcomau) November 18, 2026
ਰੇਨਸ਼ਾਅ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ
329 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ ਅਤੇ 46.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 231 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾਅ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਹੇ।ਜਦਕਿ ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ (Alex Carey) ਨੇ 37 ਅਤੇ ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ ਨੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਬੇਕਰ ਤੇ ਡਾਸਨ ਰਹੇ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼
ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸੋਨੀ ਬੇਕਰ (Soni Baker) ਅਤੇ ਲਿਆਮ ਡਾਸਨ (Liam Dawson) ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ।ਬੇਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਡਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਤਾਬ
ਬੈਨ ਡਕੇਟ (Ben Duckett), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਨੂੰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ' ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ (Tom Banton), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 190 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨੂੰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼' ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ 5 ਟੀ- 20 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 135 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਵਨਡੇ ਲੜੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਟੀ- 20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 21 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
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