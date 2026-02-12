ETV Bharat / sports

ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਦਾ 122 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੈਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ, ਟੁੱਟਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੈਚ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

JOS BUTTLER HIGHEST CATCH
ਜੋਸ ਬਟਲਰ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
World's Highest Catch: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੈਚ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਕੇਵਿਨ ਪੀਟਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 122 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੇ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੇਂਦ ਡਿੱਗੀ, ਬਟਲਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੇਵਿਨ ਪੀਟਰਸਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਟਲਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗੇਂਦ ਫੜਨ ਦਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 2021 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਥਿਮੋਥੀ ਸ਼ੈਨਨ-ਜੇਬੇਸਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 119.86 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਕੈਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬਟਲਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਟਰਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਟਲਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਬਟਲਰ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਟਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਨੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26 ਅਤੇ 21 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

