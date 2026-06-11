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ENG vs NZ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

BEN STOKES RULED OUT
ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 12:18 PM IST

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ਲੰਡਨ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ECB) ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋ ਰੂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 17 ਤੋਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ 'ਦ ਓਵਲ' ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ECB) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ECB) ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਅਤੇ ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਚੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋ ਰੂਟ ਅੰਤਰਿਮ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।"

BEN STOKES RULED OUT
ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ (IANS)

ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਘਟਨਾ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੋਕਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਗਬੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ 115 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਗਬੀ ਖਿਡਾਰੀ ਟੋਟੋਆ ਔਵਾ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ECB) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ECB ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਅਤੇ ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

BEN STOKES RULED OUT
ਜੋਅ ਰੂਟ (IANS)

ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਬਰੂਕ ਕਪਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਹਨ, ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੂਕ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫ-ਫੀਲਡ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਾਊਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ

ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਓਪਨਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੌਰਡਨ ਕੌਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ENG ਬਨਾਮ NZ: ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ

ਜੋ ਰੂਟ (ਕਪਤਾਨ), ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਸੋਨੀ ਬੇਕਰ, ਸ਼ੋਏਬ ਬਸ਼ੀਰ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ, ਜੌਰਡਨ ਕੌਕਸ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਮੈਥਿਊ ਫਿਸ਼ਰ, ਐਮਿਲਿਓ ਗੇ, ਜੇਮਸ ਰਿਊ, ਓਲੀ ਰੌਬਿਨਸਨ, ਜੈਮੀ ਸਮਿਥ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜੋਸ਼ ਟੰਗ।

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ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ
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BEN STOKES NIGHTCLUB INCIDENT
ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
BEN STOKES RULED OUT

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