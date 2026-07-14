ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ?
ENG vs IND ODI Series: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : July 14, 2026 at 11:43 AM IST
IND vs ENG 1st ODI Match: ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਅੱਜ (14 ਜੁਲਾਈ) ਐਜਬੈਸਟਨ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 0-4 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ - ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
The road to the ICC Cricket World Cup, 2027 continues! 🇮🇳✌️— Star Sports (@StarSportsIndia) July 14, 2026
After whitewashing Afghanistan at home, #TeamIndia now take on England in a 3-match ODI series. 💪
Will Shubman Gill & Co. begin with a win in Birmingham? 👀#ENGvIND | 1st ODI 👉 TUE, 14th JULY, 2:30 PM on JioHotstar pic.twitter.com/ga1cpoc9DX
ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਟੀਮ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ; ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਗਿੱਲ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 93.3 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 117 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 373 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਹਲੀ ਕਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ; ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਉਸਦੀ 300ਵੀਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 15,000 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 203 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਤ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 123 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਸਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਹੈ - ਜਿਸਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 139 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ - ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੰਬਰ 4 ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Hitman well and truly knows how to set the tone early! 🚀#RohitSharma will look to be an absolute force at Edgbaston 🔥#ENGvIND 1st ODI | TUE, 14 JULY | LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/06zvuJVJJC— Star Sports (@StarSportsIndia) July 13, 2026
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਮਰਾਹ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ 200 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸਪਿਨਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਸਨੇ 17 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 60.7 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 850 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੋਅ ਰੂਟ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਹ 2023 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ 150 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
#ViratKohli's masterclass shows no signs of slowing down! 👑— Star Sports (@StarSportsIndia) July 13, 2026
The stage is set at Edgbaston, the stakes are massive, and the King is locked in 🔥#ENGvIND 1st ODI | TUE, 14 JULY | LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/hO0WWSEU1N
IND ਬਨਾਮ ENG: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ T20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ 110 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ; ਭਾਰਤ 61 ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 44 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਦੋ ਟਾਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ।
IND ਬਨਾਮ ENG: ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ Jio Hotstar ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੈਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ DD ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Fresh format, fresh start! #ENGvIND— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 13, 2026
After the T20Is, #TeamIndia is ready to regroup and conquer the 50-over format. Don't miss a single moment of the action! 👇 pic.twitter.com/WU4OT5Sj81
IND ਬਨਾਮ ENG: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਇੰਗਲੈਂਡ: ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜੇਮਸ ਕੋਲਸ, ਸੈਮ ਕੁਰਾਨ, ਲਿਆਮ ਡਾਸਨ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਸਾਕਿਬ ਮਹਿਮੂਦ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਜੋ ਰੂਟ, ਜੋਸ਼ ਟੰਗ।
ਭਾਰਤ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਯਾਵਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਯੁਵਰਾਜ।