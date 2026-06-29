ਮਹਾਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ, ਚਲਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Published : June 29, 2026 at 7:28 AM IST
Ben Stokes Retirement: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਟੋਕਸ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਬਣਿਆ। 35 ਸਾਲਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"
One of England's all-time greatest captains, Ben Stokes, has decided to retire from international cricket at the end of this Test match.— England Cricket (@englandcricket) June 28, 2026
Ben, you have been the most inspirational captain, leader and legend this team could have ever hoped for.
We love you so much and wish you… pic.twitter.com/U5grq0F0kj
ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਇਸ ਟੀਮ ਲਈ। ਮੈਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।"
ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ
ਸਟੋਕਸ ਨੇ 122 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 24 ਜਿੱਤਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 17 ਮੈਚ ਹਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਡਰਾਅ ਰਹੇ। ਸਟੋਕਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 58.53% ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ 114 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 43 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 35 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਲਾਲ-ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 7,243 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 251 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 3,463 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 74 ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 585 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 26 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।