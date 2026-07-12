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ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾਰਵੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

England vs Norway: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 2-1 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

England in FIFA World Cup semi-finals
ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 4:06 PM IST

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FIFA World Cup 2026: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ (45+2) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

England in FIFA World Cup semi-finals
ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ (AP)

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 1938 ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਅਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

England in FIFA World Cup semi-finals
ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌੜ ਖਤਮ (AP)

36ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਲੀਡ

ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਆਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਖੇਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਂਡਰੀਅਸ ਸ਼ਜੇਲਡਰਪ ਦੇ ਕਰਾਸ-ਸ਼ਾਟ ਨੇ 36ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਪਰ ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ।

England in FIFA World Cup semi-finals
ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌੜ ਖਤਮ (AP)

ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਐਲੀਅਟ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ

ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਫਸਾਈਡ ਲਈ ਗੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ VAR ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਅਟ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਚ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਬਦਲਵੇਂ ਮੋਰਗਨ ਰੌਜਰਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਨਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਲਿੰਘਮ ਅਤੇ ਕੇਨ ਨੇ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
NORWAY OUT OF FIFA WORLD CUP
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
ENGLAND VS NORWAY

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