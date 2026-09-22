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'ਮੈਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ...' ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਾਰਕ ਵੁੱਡ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ

ਮਾਰਕ ਵੁੱਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

MARK WOOD RETIREMENT
ਮਾਰਕ ਵੁੱਡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 7:10 PM IST

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Mark Wood Retirement: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਾਰਕ ਵੁੱਡ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ 38 ਟੈਸਟ, 70 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 38 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੁੱਡ ਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 119, ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 54 ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 80 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਰਕ ਵੁੱਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਵੁੱਡ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"

'ਮੈਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ'

ਵੁੱਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿਣ, ਸੱਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾਂ ਹਾਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ 50-ਓਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।"

'ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਰਗਾ'

ਮਾਰਕ ਵੁੱਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ।"

ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਵੁੱਡ ਚਾਰ 'ਐਸ਼ੇਜ਼' (Ashes) ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦਾ ਵਨਡੇ (ODI) ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ 2022 ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਕ ਵੁੱਡ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 18 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਭਗ 95 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ 2022 ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

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