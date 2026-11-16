ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 43 ਮੈਚਾਂ ਤੱਕ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਪਾਣੀ
England defeated Spain: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : November 16, 2026 at 7:03 PM IST
England defeated Spain: ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ (Fifa world cup champion) ਸਪੇਨ (Spain) ਨੂੰ 'ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ' (Nations League) ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਸੀ' (Group C) ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ (England) ਹੱਥੋਂ 3-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 43 ਮੈਚਾਂ ਤੱਕ ਅਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ।ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (European Championship) ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ (ਦੋਵੇਂ) ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
England win an INCREDIBLE game in Madrid 👏 #NationsLeague https://t.co/JoZXra38Ln— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2026
60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੋਲ
ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ (Harry Kane) ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਜ਼ਰੀ ਕੋਨਸਾ (Ezri Konsa) ਨੇ ਹੈਡਰ (ਸਿਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ) ਰਾਹੀਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇਨ ਵਾਈਟ (Ben White) ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਖੇਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋਏ।
ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਿਰੇ
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਲੀਅਟ ਐਂਡਰਸਨ (Elliot Anderson) ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਮੀਨ ਯਾਮਾਲ (Lamine Yamal) ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਊਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ) ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ 3-2 ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਕੋ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ (Nico Williams) ਨੇ ਇੱਕ 'ਕਾਊਂਟਰ-ਅਟੈਕ' (ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ) ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3-2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੇਨ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਜੇਮਸ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ (James Trafford) ਨੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 3-2 ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
England and Spain reach the final eight 🙌 #NationsLeague https://t.co/vByz7EOfLo— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2026
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਰੁੱਪ- ਸੀ (Group C) ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ (Nations League) ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੇਨ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੇ :
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਲੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ
ਓਲੰਪਿਕ 2028: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ
ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੌਸ, 2028 ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ICC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ