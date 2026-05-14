ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਚ ਬਣੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਾਰਾਹ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : May 14, 2026 at 2:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਾਰਾਹ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਰਾਹ ਟੇਲਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਤੋਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੇਲਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਲਈ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕੋਚ ਕਾਰਲ ਹਾਪਕਿਨਸਨ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨਾਲ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
🚨 Sarah Taylor joins England Men's setup as fielding coach for New Zealand Test series 👏— Female Cricket (@imfemalecricket) May 13, 2026
The former England star has also worked closely with the England Lions side 🏏#CricketTwitter 📸: Getty pic.twitter.com/7XVvCDkdqr
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਰਡਜ਼ ਟੈਸਟ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੌਬ ਟੇਲਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਰਡਜ਼ ਟੈਸਟ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੇਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਐਂਡਰਿਊ ਫਲਿੰਟਾਫ ਅਤੇ ਐਡ ਬਾਰਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ; ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕੋਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਾਇਨਜ਼
ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਟੇਲਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਸੇਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਾਇਨਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਫਲਿੰਟਾਫ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਐਸ਼ੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ
ਸਾਰਾਹ ਟੇਲਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਲ-ਬਾਲ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ 11 ਕੈਚ ਛੱਡੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਲ ਹਾਪਕਿਨਸਨ ਨੂੰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਟ੍ਰੌਏ ਕੂਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਹਾਪਕਿਨਸਨ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੇਲਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਲਈ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਰਾਹ ਟੇਲਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਟੇਲਰ ਨੇ 226 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ 2017 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।