ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਧੀ ਉਮੀਦ

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਧੀ ਉਮੀਦ
ENG vs NZ Super 8 Match: ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : February 28, 2026 at 12:09 PM IST
ਕੋਲੰਬੋ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ (7 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 19 ਨਾਬਾਦ) ਅਤੇ ਵਿਲ ਜੈਕਸ (18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੈਕਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਜਿਹਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
160 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਅੱਠ ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਕੁੱਲ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਅਜੇਤੂ 45 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ।
ਪਰ ਫਿਰ ਬਰੂਕ 26 ਅਤੇ ਬੈਥਲ 21 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫਿਰ, ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਨੇ 18ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ 22 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 159 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (35), ਫਿਨ ਐਲਨ (29), ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 39 ਦੌੜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਹੇ। ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਅਤੇ ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੋ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਨ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਨ ਰੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 0.46 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਰਨ ਰੇਟ ਪਲੱਸ 1.39 ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਰਨ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 64 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 13.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ENG ਬਨਾਮ NZ: ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 159/7 (ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ 39, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ 35; ਵਿਲ ਜੈਕਸ 2-23, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ 2-28)
ਇੰਗਲੈਂਡ 19.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 161/6 (ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ 33, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ 26; ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ 3-19, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ 1-14)
ਨਤੀਜਾ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ