ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਦੋ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣਗੇ।
Published : July 4, 2026 at 2:18 PM IST
IND vs ENG ODI Series 2026: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ODI ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜੇਮਸ ਕੋਲਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੋਸ਼ ਟੋਂਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 14, 16 ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਕਾਰਡਿਫ ਅਤੇ ਲਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ ਅਤੇ ਸਾਕਿਬ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਚਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ।
2027 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਤਿਆਰੀ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਕੋਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 21 ਸਾਲਾ ਸਸੇਕਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਿਨਰ, ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਮ ਡਾਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਪਿਨ-ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Harry Brook leads as England confirm their squad for the ODI series against India 💪— ICC (@ICC) July 3, 2026
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ਟੰਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਚਰ, ਐਟਕਿੰਸਨ ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਟਕਿੰਸਨ ਸੱਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਬ੍ਰਾਇਡਨ ਕਾਰਸ (ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ (ਜੋ ਪੱਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
IND ਬਨਾਮ ENG: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ:
ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜੋ ਰੂਟ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ, ਜੇਮਸ ਕੋਲਸ, ਸੈਮ ਕੁਰਨ, ਲਿਆਮ ਡਾਸਨ, ਸਾਕਿਬ ਮਹਿਮੂਦ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਟੰਗ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਸਾਰੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
IND ਬਨਾਮ ENG: ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ:
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਦੀਪ, ਹਰਦੀਪ, ਹਰਦੀਪ, ਹਰਦੀਪ, ਜਸਪਹਿਤ, ਜਸਦੀਪ ਰਾਣਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ।
IND ਬਨਾਮ ENG: ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ - 14 ਜੁਲਾਈ, ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ - ਐਜਬੈਸਟਨ
ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ - 16 ਜੁਲਾਈ - ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ - ਸੋਫੀਆ ਗਾਰਡਨਜ਼
ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ - 19 ਜੁਲਾਈ - ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ - ਲਾਰਡਜ਼