ਇੰਗਲੈਂਡ 172 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ENGLAND ALL OUT
ਇੰਗਲੈਂਡ 172 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (AP)
ETV Bharat Sports Team

November 21, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ਼ੇਜ਼ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 32.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 172 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ


ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜੈਕ ਕਰੌਲੀ ਅਤੇ ਬੇਨ ਡਕੇਟ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਆਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੌਲੀ 0, ਡਕੇਟ 21 ਅਤੇ ਰੂਟ 0 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੀ ਪੋਪ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਪੋਪ ਵੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 58 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 46 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ 6 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ।

ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 13ਵਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ 100 ਐਸ਼ੇਜ਼ ਵਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ 21ਵਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਟਾਰਕ ਦਾ 100ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਟਾਪ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਢੇਰੀ:
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਜ਼ੈਕ ਕ੍ਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨ ਡਕੇਟ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਕੇਟ ਨੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੋ ਰੂਟ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਪ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ।

ਇੰਗਲੈਂਡ
ASHES TEST
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼
ENGLAND ALL OUT

