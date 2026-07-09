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ENG W vs IND W: ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ 142 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ENG W vs IND W
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਮੈਚ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 9:41 PM IST

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ਲੰਡਨ: ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੱਕਾ' ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (10 ਜੁਲਾਈ) ਤੋਂ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 142 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਚ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਭੀੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ - ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ।

ਮੌਕੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਮੋਲ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲਈ, ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ।"

ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 15 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ; ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੋਨੀਲਿਵ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਲਾਰਡਜ਼ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਲਾਰਡਜ਼ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਮੋਲ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੌਨਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਏ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ

ਇੰਗਲੈਂਡ: ਨੈਟ ਸਾਈਵਰ-ਬਰੰਟ (ਕਪਤਾਨ), ਟੈਮੀ ਬਿਊਮੋਂਟ, ਲੌਰੇਨ ਬੈੱਲ, ਮਾਈਆ ਬਾਉਚੀਅਰ, ਐਲਿਸ ਕੈਪਸੀ, ਟਿਲੀ ਕੋਰਟੀਨ-ਕੋਲਮੈਨ, ਸੋਫੀ ਏਕਲਸਟੋਨ, ​​ਲੌਰੇਨ ਫਾਈਲਰ, ਐਮੀ ਜੋਨਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹੀਥਰ ਨਾਈਟ, ਐਮਾ ਲੈਂਬ, ਗ੍ਰੇਸ ਪੋਟਸ, ਐਲੀ ਥ੍ਰੇਲਕੇਲਡ, ਮੈਡੀ ਵਿਲੀਅਰਜ਼, ਇਸੀ ਵੋਂਗ।

ਭਾਰਤ: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਯਸਤਿਕਾ ਭਾਟੀਆ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਪ੍ਰਿਆ ਪੂਨੀਆ, ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਸਯਾਲੀ ਸਤਘਾਰੇ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਨੀ।

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