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ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, 119 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 49 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬਾਦ 114 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

ENG VS SL 1ST T20
ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, 119 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 12:13 PM IST

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ENG vs SL 1st T20: ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 119 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਦੀਆਂ 44 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦੀਆਂ 49 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 114 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 254 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ।

135 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 135 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਨੀ ਬੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਡਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲੀਅਮ ਡਾਸਨ ਅਤੇ ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ ਨੇ ਵੀ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦੀ ਸਟੌਰਮੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਬਾਦ 114 ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੇ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਰੂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਅੱਠ ਟੀ-20 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਬਰੂਕ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬਰੂਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 53.08 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 86.32 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 3610 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ 37.43 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 105.16 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 1385 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 36.55 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 164.17 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 1645 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਵਿਨ ਪੀਟਰਸਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀਟਰਸਨ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਪੀ (ਕੇਵਿਨ ਪੀਟਰਸਨ) ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।"

ਪੀਟਰਸਨ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 14,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰੂਕ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

ENG VS SL
ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ
ENG VS SL T20
ENG VS SL 1ST T20

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